На Житомирщині через негоду рятувальники вивільняли шкільний автобус, що мав відвантажувати новорічні подарунки та застряг. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 23 грудня до Служби порятунку «101» надійшло 5 звернень від водіїв автотранспортних засобів, які потребували допомоги у відбуксируванні техніки, що застряла через погодні умови.

Читайте такожНа Житомирщині рятувальники звільнили із снігового замету маршрутний автобус з пасажирами

Так, вчора бійці ДСНС м. Олевськ надали у відбуксируванні шкільного автобуса, що мав відвантажувати новорічні подарунки та застряг неподалік складу у вимоїні, заповненій водою.

Окрім цього, вчора о 14:20 в Олевському районі, на 215 км автодороги "Київ-Ковель", відділенням рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини проводились аварійно-рятувальні роботи по відбуксируванню з проїжджої частини фури, яка частково перекрила рух на трасі, після того, як її протаранив вантажний автомобіль. Від удару була вибита рульова колонка, і авто стало некерованим, що ускладнювало роботи по її відбуксируванню. Все ж за допомогою тросу та пожежного автомобіля рятувальникам вдалося відтранспортувати вантажівку у безпечне місце.

Загалом, в області за добу вивільнено зі снігових заметів та в інших складних ситуаціях на автошляхах 6 одиниць техніки.