На Житомирщині після аварії рятувальники деблокували пасажира з понівеченого автомобіля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 24 грудня о 18:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у Новоград-Волинському районі.

Читайте такожНа Житомирщині водія затисло конструкціями понівеченого мікроавтобуса (фото)

З’ясувалося, що на прилеглій дорозі поблизу села Майстрів легковий автомобіль Pеugeot Partner з’їхав у кювет та перевернувся на бік. У транспортному засобі перебувало троє людей. До прибуття бійців ДСНС водію та одному пасажиру, який отримав незначні травми, допомогли вибратися з автівки очевидці події.

Від удару ще один пасажир опинився затиснутими на задньому сидінні пошкодженими металевими конструкціями транспортного засобу. За допомогою спеціального обладнання бійці ДСНС деблокували травмованого та передали лікарям. Постраждалого з травмами різного ступеню госпіталізовано до Новоград-Волинської центральної районної лікарні.

Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються.