На Житомирщині після аварії рятувальники деблокували пасажира з понівеченого автомобіля
Постраждалого з травмами різного ступеню госпіталізовано до Новоград-Волинської центральної районної лікарні.
На Житомирщині після аварії рятувальники деблокували пасажира з понівеченого автомобіля.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, 24 грудня о 18:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у Новоград-Волинському районі.
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З’ясувалося, що на прилеглій дорозі поблизу села Майстрів легковий автомобіль Pеugeot Partner з’їхав у кювет та перевернувся на бік. У транспортному засобі перебувало троє людей. До прибуття бійців ДСНС водію та одному пасажиру, який отримав незначні травми, допомогли вибратися з автівки очевидці події.
Від удару ще один пасажир опинився затиснутими на задньому сидінні пошкодженими металевими конструкціями транспортного засобу. За допомогою спеціального обладнання бійці ДСНС деблокували травмованого та передали лікарям. Постраждалого з травмами різного ступеню госпіталізовано до Новоград-Волинської центральної районної лікарні.
Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються.