На Львівщині жінка побила доньку до струсу мозку через зламану кулькову ручку

На Львівщині жінка вдарили доньку головою об стінку за зламану кулькову ручку.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, як пише Status quo.

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Як стало відомо з матеріалів вироку, жінка була судима до 5 років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження та звільнена від відбуття призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки. 4 травня 2017 року о 20:00, перебуваючи в одній з кімнат свого будинку, що за адресою с. Грусятичі Жидачівського району Львівської області, вчинила сварку зі своєю малолітньою донькою з приводу того, що остання зламала кулькову ручку. Жінка нанесла дитині декілька ударів руками в обличчя та по різних ділянках тіла, а також вдарила головою об стіну, заподіявши їй струс головного мозку.

Враховуючи те, що обвинувачена в повному обсязі визнала свою вину у вчиненні інкримінованого їй органом досудового слідства злочині, суд призначив їй покарання за ч. 2 ст. 125 КК України - 240 годин громадських робіт.