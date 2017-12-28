У Львові поліцейський з Луцька їздив п'яним за кермом службового авто

У Львові працівники патрульної поліції склали протокол на правоохоронця з Волині, який перебував за кермом службового автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, 27 грудня працівники поліції зупинили службовий автомобіль поліції з Волинської області після отримання повідомлення від громадян, що за кермом можуть перебувати поліцейські у стані алкогольного сп’яніння.

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«Отримали орієнтування від небайдужих громадян і зупинили даний транспортний засіб. У водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він у присутності свідків пройшов огляд на пристрої «драгер», який показав результат – 0,69 проміле. Склали протокол за керування в нетверезому стані», - повідомила речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Як уточнив УНІАН координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, до поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що у припаркований на стоянці в центрі міста автомобіль поліції сіли двоє чоловіків і жінка у стані алкогольного сп’яніння. Після чого автівка поїхала зі стоянки.

«Львівська поліція зупинила дане авто, у водія при перевірці «драгером» показало 0,69 проміле, оформили протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння, також передана інформація керівникам поліції Волині по даній події», - повідомив Зінкевич.

Він уточнив, що в автомобілі поліції перебували двоє правоохоронців з Луцька, які, з їх слів, перебували у Львові у відрядженні.