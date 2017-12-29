Як у лихі 90-ті: у Харкові невідомі в масках з молотками відібрали у водія $30 тисяч (фото)

У Харкові троє невідомих у масках напали з молотком на авто Ford й під загрозою застосування сили відібрали у водія 30 тисяч доларів. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

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"21-річний чоловік їхав з другом у справах на своєму автомобілі Ford. Іномарку заблокував автомобіль Audi, з якого вийшли троє невідомих у масках. Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою застосування фізичного насильства невідомі відібрали у потерпілого грошові кошти у сумі 30 тис. доларів США, після чого зникли з місця події", - розповіли у поліції Харківщини.

Водій автомобіля Ford та його товариш були доставлені до лікарні із забоями. Після надання медичної допомоги вони відпущені додому.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцією вживаються всі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у Києві двоє чоловіків, які на дорогій іномарці їхали по тротуару, побили пішохода, який зробив їм за це зауваження.