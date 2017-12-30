До пошти у Харкові увірвався "чоловік в масці" з метою пограбування – поліція

Поліція Харківщини прокоментувала захоплення невідомим відділення Укрпошти у Харкові.

Як йдеться на сторінці відомства у Facebook, про подію оператору «102» повідомив чоловік, дружина якого працює у даному закладі.

Зараз інформація перевіряється працівниками поліції.

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«Повідомлення про те, що до відділення Укрпошти, розташованої на вулиці Шевченко, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло до поліції 30 грудня близько 14-40. Для з’ясування обставин події за вказаною адресою виїхали керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, оперативні підрозділи поліції. Перевірка триває. Про її результати буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди.

"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", - повідомив Тракало.