На Житомирщині пасажир автобуса погрожував підірвати усіх гранатою

Сьогодні, 2 січня, на Житомирщині поліцейські рятували пасажирів автобусу від чоловіка, який погрожував усіх підірвати.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 2 січня уночі до відділення поліції надійшло повідомлення про вимушену зупинку рейсового автобусу міжнародного сполучення. Цю зупинку рейсовий автобус зробив близько 01.50 на 182 км автодороги Київ-Чоп поблизу села Молодіжне Пулинського району, через агресивного пасажира.

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Правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили, що чоловік сів до салону транспортного засобу, що прямував до столиці, у Львові, і за годину-другу почав чіплятись до інших пасажирів та водія автобусу. Той спочатку намагався втихомирити хулігана, однак, коли чоловік почав погрожувати підірвати усіх, водій зупинив автобус та попросив пасажирів вийти із салону у цілях безпеки.

Поліцейські затримали неадекватного пасажира. Він виявився 21-річним жителем Києва.

Також поліцейські вилучили небезпечний предмет, що виявився муляжем гранати РГД-5. Призначено його експертне дослідження.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усіх очевидців інциденту було доставлено до відділення поліції для фіксації обставин події. За кілька годин потому автобус разом з пасажирами продовжив свій маршрут.

За такі дії чоловікові загрожує покарання у вигляді як штрафу, так і обмеження волі терміном до 5 років.