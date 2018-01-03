В Одесі шукали вибухівку біля обласного відділення Нацполіції (фото)

В Одесі невідомий зробив два неправдивих повідомлення про вибухівку, закладену на подвір‘ї будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області, яке розташоване в центрі міста.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій регіонального управління Нацполіціі, 2 січня приблизно о 21.00 до Суворовського відділення поліції Одеси зателефонував поки що невстановлений чоловік, який повідомив, що у сміттєвому контейнері на подвір‘ї адміністративної будівлі ГУНП, розташованої на вулиці Єврейській, 14, закладено вибухівку. Буквально через кілька хвилин аналогічне анонімне повідомлення надійшло до Шевченківського відділення поліції міста.

За вказаною адресою прибули вибухотехніки і кінологи. Під час перевірки жодних вибухонебезпечних предметів, пристроїв та речовин виявлено не було.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи із встановлення особи та притягнення до відповідальності людини, яка вчинила зазначене правопорушення.