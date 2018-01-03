Поліція почала розслідування "п'яної" ДТП за участі судді у Києві

Правоохоронці розслідують дорожньо-транспортну пригоду, що сталася напередодні у Святошинському районі Києва, за участі нетверезого водія.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Повідомлення про аварію на вулиці Оборони Києва, що у Святошинському районі столиці, надійшло до поліції 2 січня, близько 22:30.

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Правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобілів Ford Mustang, який рухався у напрямку автодороги «Київ-Чоп», та Renault Duster, що їхав у напрямку села Білогородка. Внаслідок аварії обидві машини опинилися у кюветі.

Внаслідок ДТП 39-річний житель Київської області – водій Renault Duster – госпіталізований з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, підозра на перелом шийного хребта. 48-річного киянина – водія Ford Mustang – доставлено в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою.

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«Спецприлад "драгер" при проходженні освідування показав у жителя столиці 1,52 проміле. До медичного закладу, де перебуває чоловік, викликали бригаду фахівців для проведення аналізу на вміст алкоголю», - йдеться у повідомленні.

Слідчим управлінням київської поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлять механізм автопригоди після проведення судових експертиз та інших слідчих дій.

Як повідомив раніше на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Мосійчук, винуватцем ДТП є суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дмитро Усатов.

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«Винуватець ДТП, за попередньою інформацією суддя Києво-Святошинського суду Усатов Дмитро Дмитрович (дружина теж суддя Солом’янського суду Усатова Ірина), перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння», - написав він.

Депутат також зазначив, що Усатов на кареті швидкої допомоги намагався втекти з місця аварії, але місцеві водії заблокували «швидку».