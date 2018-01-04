У Раді суддів обіцяють відреагувати на смертельну і "п’яну" ДТП з участю служителів Феміди

На засіданні Ради суддів України у п’ятницю, 12 січня, розбиратимуть ДТП, скоєне п'яним суддею Києво-Святошинського суду Дмитром Усатовим та ще одним ДТП зі смертельними наслідками, до якого може бути причетний суддя Васильківського міського районного суду Київської області Сергій Корнієнко.

Про це повідомляє прес-служба Ради суддів.

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«Дорожньо-транспортна пригода, до вчинення якої може бути причетний суддя Васильківського міського районного суду Сергій Корнієнко, призвела до смерті людини. За фактом смертельної ДТП поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, ч. 2 застосовується, якщо ті самі діяння спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва», - сказано у повідомленні. (За даними деяких ЗМІ, ДТП за участі Корнієнка сталася 27 грудня 2017 року у Києві - УНІАН).

ДТП, що сталося 2 січня 2018 року на Житомирській трасі й у скоєні якого підозрюється суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов, обтяжується ще й станом алкогольного сп'яніння останнього.

«І, якщо перший випадок можна розцінювати як збіг трагічних обставин, то другий свідчить про наявність серйозної проблеми зі зловживанням алкоголем суддею та управлінням автотранспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Такі дії несуть ознаки не тільки адміністративного та кримінального правопорушення, а й підривають авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки», - вважають у Раді суддів.

Зважаючи на такі випадки, на найближчому засіданні Радою суддів буде проведено ретельне вивчення ситуації з подальшим реагуванням відповідно до законів України, сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня у Святошинському районі Києва сталося зіткнення двох автомобілів, за кермом одного з яких перебував суддя Києво-Святошинського райсуду Київської області Усатов. На момент аварії він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.