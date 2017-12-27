У Києві суддя на Land Rover на смерть збив пішохода на переході - ЗМІ (фото)

У Голосіївському районі Києва сталась ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. Позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці, повідомляє спільнота dtp.kiev.ua. Аварія сталась на вул. Васильківська, поблизу ВДНГ.

Як повідомляє Громадське, водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголя в крові. За інформацією двох співрозмовників Громадського у МВС, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко. У декларації судді з таким же прізвищем та ім'ям у графі «транспортні засоби» вказана та сама модель автівки Land Rover, яка потрапила у ДТП.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні на Київщині іншу суддю втретє за рік піймали на п'яній їзді.