Українська модель потрапила в ДТП у Лос-Анджелесі: стали відомі подробиці моторошної аварії (фото)

До Лос-Анджелеса модель Єлизавета Кузьменко, стиліст Інга Шевченко та фотограф Наталія Кордан поїхали відпочивати, а заразом сподівалися знайти роботу. Та там потрапили у моторошну ДТП.

Разом із ними у машині був продюсер Юджин Єфуні - американець російського походження. За даними поліції, винуватцем ДТП став водій "Мерседеса", який на шаленій швидкості мчав назустріч, передає ТСН.

Він не впорався з кермуванням, й авто лобом у лоб врізалося у таксі. Від удару воно перекинулося. Геть п’яний водій мерседеса намагався утекти, його затримали свідки аварії.

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Усіх пасажирів таксі шпиталізували у непритомному стані. Родичі та друзі українок кажуть: те, що з ними сталося недобре, - зрозуміли одразу. Зазвичай активні у соцмережах, вони одночасно усі троє, перестали постити фотографії та відповідати на повідомлення. Аби з‘ясувати долю Інги, Лізи та Наталі, довелося на ноги підняти ледь не всю діаспору. Писали всім, хто міг би бодай щось розповісти.

"Я згадала про одного друга, вони, імовірно, теж могли зустрічати Новий рік разом. Зайшла на його сторінку. Паралельно мій хлопець почав дивитися події за новорічну ніч", - згадує подруга Інни.

Так й вийшли на слід дівчат. З'ясувалося, що їх розмістили у різних лікарнях. Але усіх трьох у реанімації з черепно-мозковими травмами, ушкодженими внутрішніми органами та переломами.

Зараз усі троє перебувають у важкому стані, але не в критичному. Найважчий стан, кажуть лікарі, в американця. Юджин досі у комі, дихає через апарат. Батьки дівчат збираються до США, але поки що не мають віз, а мама Лізи Кузьменко немає навіть закордонного паспорта. Чиновники обіцяють видати їй документ лише за тиждень.

Американці обіцяють не зволікати й відкрити батькам дівчат візи максимум за два дні. Гроші на квитки та лікування доньок вони збирають по знайомих та у соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, таксі із українською моделлю у Лос-Анджелесі зіткнулося з позашляховиком, через аварію було госпіталізовано шість осіб.