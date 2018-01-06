Під Києвом автомобіль на смерть збив жінку на переході і втік з місця ДТП

Під Києвом, у Кончі-Заспі автомобіль насмерть збив жінку на переході і втік з місця ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. Зазначається, що жінка-пішохід загинула миттєво.

"В результаті удару у машини пошкоджена передня частина. Від отриманих численних травм жінка-пішохід померла до приїзду швидкої допомоги. На вигляд їй 40-45 років. Загибла переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Від місця удару до місця, де лежало тіло, близько 100 метрів. Можливо, автомобіль "протягнув" жінку під колесами або її відкинуло від удару", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУкраїнська модель потрапила в ДТП у Лос-Анджелесі: стали відомі подробиці моторошної аварії (фото)

Раніше повідомлялося, що на Львівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали сім осіб.