На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: постраждали семеро осіб, є іноземці

На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з легковим автомобілем постраждали семеро осіб, з яких троє громадяни Молдови.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні вночі у прикордонному з Польщею Мостиському районі області.

У селі Гостинцеве о 02.10 сталося зіткнення мікроавтобуса з легковиком, внаслідок якого були травмовані й доставлені у Мостиську районну лікарню семеро осіб, водії та пасажири транспортних засобів віком 19-32 років. Після надання медичної допомоги двох постраждалих відправили на амбулаторне лікування.

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П’ятьох осіб у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано, серед них троє громадян Молдови та двоє жителів Миколаївської області.

Всі обставини ДТП встановлюються.

Раніше у Києві автобус на пішохідному переході збив жінку.