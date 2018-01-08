Невідомі увірвалися до стриптиз-клубу в центрі Києва і влаштували стрілянину

У понеділок ввечері, близько 20:10, десять невідомих чоловіків увірвалися до стриптиз-клубу DOLLS, який розташований на вулиці Велика Васильківська, і влаштували стрілянину.

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Як повідомляє "Київ.Оперативний" на сторінці в Facebook, в поліцію зателефонувала жінка, яка працює в цьому закладі.

"Буквально через хвилину всі нападники вибігли на вулицю, сіли в автомобіль і поїхали", - передає видання.

На місце були відразу направлені наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики. "На щастя, допомога останніх не знадобилася", - додає "Київ.Оперативний".

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються мотиви, ведуться пошуки нападників.

Нагадаємо, на початку листопада 2017 року в Києві невідомі кинули в хол розважального закладу невстановлену піротехніку. Зловмисники пошкодили вибуховими пакетами вхід у стриптиз-клуб в комплексі "Арена-Сіті" і втекли.