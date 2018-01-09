Погром зі стріляниною у стриптиз-клубі Києва влаштували з помсти (фото, відео)

За фактом хуліганських дій у столичному стриптиз-клубі на вулиці Великій Васильківській розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається у повідомленні правоохоронців, вчора ввечері до розважального закладу намагався зайти чоловік, але охорона пояснила, що заклад не працює. Це обурило незнайомця, тож він запросив охоронця клубу на вулицю, де на нього чекали двоє чоловіків. Між охоронцем та невідомими виник конфлікт, внаслідок чого один із нападників дістав із автівки предмет, схожий на пістолет, та почав ним погрожувати. Після словесної перепалки чоловіки поїхали у невідомому напрямку.

Проте через деякий час на місце події приїхали два мікроавтобуси, звідки вийшло близько 20-ти осіб. Вони вибили вхідні двері до приміщення клубу, а потім здійснили постріл у підлогу. Далі незнайомці проникли до розважального закладу, де вчинили бійку. Внаслідок інциденту персонал закладу отримав незначні тілесні ушкодження. На місце події викликали поліцію.

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За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального та Головного управлінь поліції. Зловмисники втекли до прибуття правоохоронців. Поліція провела огляд місця події, опитала свідків та вилучила гільзу для проведення експертизи.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Зараз перевіряються записи із камер відеоспостереження, аби встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до події.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Київ.Оперативний на сторінці в Facebook повідомив, що близько 20.10 десять невідомих чоловіків увірвалися до стриптиз-клубу DOLLS, що на Великій Васильківській, і почали стріляти.

"У поліцію зателефонувала жінка, яка працює в цьому закладі. Буквально через хвилину всі вибігли на вулицю, сіли в машину і поїхали", - зазначалось в повідомленні.