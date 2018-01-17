У Львові чадним газом отруїлися п’ятеро дітей-спортсменів з Києва

У Львові сьогодні вранці, 17 січня, з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовано п’ятеро дітей, членів спортивної команди з Києва.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 17 січня надійшло повідомлення, що о 03:44 в будинку на вул. Залізничній отруїлись чадним газом 8 осіб , в тому числі 5 дітей, члени дитячої спортивної команди з Києва.

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Семеро осіб, п’ятеро дітей і двоє дорослих, в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів міста. Ще одна постраждала, в якої діагностували середню ступінь отруєння, жінка, яка супроводжує дітей, від госпіталізації відмовилася. Постраждали троє дівчаток віком 9-11 років та двоє хлопчиків віком 9-10 років.

Працівники ПАТ «Львівгаз» перекрили подачу газу до помешкання. Причини, які призвели до отруєння чадним газом, встановлюються. Правоохоронці проводять за даним фактом перевірку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, попередньо відомо, що група дітей-спортсменів перебувала в орендованій квартирі житлового будинку на вул. Залізничній, 14.