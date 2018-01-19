Рятувальники на Волині годину відбуксовували з залізничних колій автобус до Польщі (фото)

12:14, 19 січня 2018
Інциденти
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В автобусі знаходилося понад півсотні пасажирів.

На Волині за залізничниг коліях застряг автобус, що прямував до Польщі / фото dsns.gov.ua

Сьогодні вночі на коліях залізничного переїзду поблизу села Дерно Ківерцівського району Волині застряг автобус міжнародного сполучення.

Як повідомили у Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, автобус прямував з Києва до польського міста Гданська. У салоні перебувало 53 пасажири. Рятувальники отримали повідомлення про подію о 00.37.

На місце виїхали 3 рятувальних підрозділи ДСНС та 3 одиниці великогабаритної спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

В автобусі знаходилося 53 пасажири / фото dsns.gov.ua

"О 01:37 співробітники ДСНС за допомогою тросів відбуксирували автобус із залізничного переїзду та встановили на безпечну ділянку автошляху, опісля чого він продовжив рух за маршрутом", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що постраждалих внаслідок події немає, затримки поїздів не було.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня на Черкащині у снігу застряг запорізький "Інтерсіті".

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Теги: #ДСНС#застряг автобус до Польщі