На Черкащині у снігу застряг запорізький "Інтерсіті"

На станції Цвіткове в Черкаській області через снігові замети застряг потяг «Інтерсіті» Київ-Запоріжжя. Наразі рух потяга відновлено.

Як повідомив речник ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці у Facebook, затримка руху виникла через налипання та обледеніння мокрого снігу на стрі́лочному переводі.

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Як повідомлялося, 18 січня у зв'язку з сильними снігопадами в Україні введено обмеження руху великовантажного транспорту в Київській, Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях.

Зокрема, у Черкаській області обмежено рух великовантажного транспорту на деяких ділянках М-05 Київ-Одеса, М-12 Стрий-Знам'янка (через Вінницю) і Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через Кременчук)-Маріуполь.