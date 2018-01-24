В порту Чорноморська автобус зіткнувся з потягом, є постраждалі (фото)

У морському торговельному порту «Чорноморськ» Одеської області в результаті зіткнення автобуса і товарного потяга постраждали шестеро людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні вранці на території порту сталося зіткнення товарного потяга з автобусом, який перевозив людей.

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За попередніми даними, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало шестеро осіб.

«П'ятьом надано медичну допомогу на місці, одного травмованого госпіталізували. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події», - повідомили в главку.

Раніше стало відомо, що на Донбасі через зіткнення автомобіля військових з автобусом постраждали 8 людей.