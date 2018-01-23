На Донбасі через зіткнення автомобіля військових з автобусом постраждали 8 людей

Сьогодні внаслідок ДТП у Добропіллі Донецької області за участю автобуса та військового автомобіля постраждали восьмеро цивільних осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

За попередньою інформацією, через складні погодні умови - заметіль та ожеледицю, військовий автомобіль занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з пасажирським автобусом.

Внаслідок аварії постраждали восьмеро цивільних осіб. Усіх доставлено до міської лікарні. Двоє пасажирів отримали ушкодження середньої тяжкості, інші шістеро – легкі тілесні ушкодження. Усім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Стан здоров'я задовільний. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

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На місці події працюють представники Національної поліції та військової служби правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець написав у Facebook, що в районі міста Білицьке Донецької області (підпорядковане Добропільській міській раді) автобус з шахтарями потрапив у ДТП. 17 гірників звернулися по медичну допомогу. "В районі міста Білицьке сталося ДТП за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового КРАЗа. 17 шахтарів звернулись в лікарню", - повідомив він.