Стало відомо про передсмертну записку нацгвардійця, який застрелився у Сєвєродонецьку

Нацгвардієць, який на посту в облсуді Луганської області наклав на себе руки, залишив передсмертну записку.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомила прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

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"Під час огляду місця події була знайдена в речах військовослужбовця передсмертна записка. Усі обставини події (мотиви, чому хлопець так вчинив) все одно будуть з'ясовувати. Ми повинні бути впевненими в тому, що це саме самогубство", - зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, у Сєвєродонецьку Луганської області скоїв самогубство 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

Відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Досудове слідство поки будуть здійснювати слідчі поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.