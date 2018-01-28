У Дніпрі не поділили дорогу легкове авто та маршрутка (фото)

В результаті зіткнення постраждали водій "Таврії" і його дочка, яких було госпіталізовано до відділення місцевої лікарні.

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися маршрутний мікроавтобус і легкове авто, повідомляє портал Днепр24.

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Як було встановлено, аварія відбувалася на території проспекту Богдана Хмельницького, де сталося зіткнення маршрутки і автомобіля "Таврії". На місце події прибули співробітники правоохоронних органів, які зафіксували подробиці ДТП.

За даними пасажирів маршрутки, вони не знають, хто став винуватцем аварії, оскільки не бачили, який був сигнал світлофора. Також повідомляється, що в результаті зіткнення постраждали водій "Таврії" і його дочка, які були госпіталізовані у відділення місцевої лікарні.