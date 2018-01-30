На тілі загиблого у Харкові курсанта помітили сліди від трьох кульових поранень - ЗМІ
16:38, 30 січня 2018Інциденти
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Батьки загиблого курсанта у Харкові просять справедливого розслідування.
Батько сумнівається, що його син вчинив самогубство / фото glavnoe.ua
Батькам загиблого курсанта Дмитра Зобніна вдалося потрапити в морг й оглянути тіло сина.
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"Брат був у морзі й бачив сліди від трьох кульових поранень. Також у Діми збиті руки й на животі в районі апендициту - пляма бурого кольору. Можливо, був удар ножем, але "там" все заклеєно й розглянути неможливо", - розповів "ГородХ" дядько загиблого хлопця Андрій Зобнін.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Харкові в результаті вогнепального поранення загинув курсант університету ПС ЗСУ імені Івана Кожедуба. За даними поліції, загибель 20-річного курсанта розслідується як самогубство.
За висновком експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови. Поліцейські встановлюють всі обставини події.
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