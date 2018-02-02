У Харківській області взяли в заручники медика, який прибув за викликом

Співмешканка хворого не випускала медика з дому, погрожувала ножицями і всіляко ображала.

У селі Олексіївка Первомайського району Харківської області медика, який прибув на виклик, взяли у заручники. Її зачинила в будинку 35-річна жінка, раніше засуджена за вбивство.

Як розповіли у поліції, інцидент стався 1 лютого близько 12:00 у приватному будинку по вулиці Суворова. У ньому проживають 42-річний чоловік та його 35-річна цивільна дружина, передає "ГородХ".

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"У чоловіка серйозні проблеми зі здоров'ям, тому до нього часто викликають швидку допомогу. Вчора разом зі швидкою приїхала і співробітниця Олексіївської амбулаторії сімейного лікаря. Ось з нею і виник конфлікт у співмешканки хворого. У результаті вона її не випускала з дому, погрожувала ножицями і всіляко ображала", - зазначили правоохоронці.

Звільнити заручницю вдалося лише через півгодини, коли на місце приїхали правоохоронці.