В Одеській області на базі відпочинку в річці знайшли загиблих чоловіка і жінку

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою шанцевого інструменту, на відстані 2 метрів від берега, вилучено тіла двох загиблих - чоловіка і жінки.

В Ізмаїльському районі Одеської області в річці на базі відпочинку виявлено загиблих чоловіка і жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, о 11:49 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Ізмаїльського відділу поліції про те, що в селі Матроска на базі відпочинку «Репіда» в річці Репіда виявлені потопельників.

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Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою шанцевого інструменту, на відстані 2 метрів від берега, вилучено тіла двох загиблих - чоловіка і жінки. Загиблих передано працівникам поліції.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до дільничного інспектора звернувся місцевий житель, який виявив тіла в річці біля села Матроска.

Встановлено, що загиблі - 29-річна жінка і 39-річний чоловік, які спільно проживали в Матроска.

Родичка потерпілої розповіла поліцейським, що востаннє бачила загиблу близько тижня тому.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Співробітники поліції також з'ясовують обставини події.