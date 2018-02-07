Припускають, що він переходив водойму, щоб потрапити на інший бік села, та провалився під кригу.

На Житомирщині чоловік загинув, провалившись під кригу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

7 лютого о 07:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на водоймі у селі Карпівці Чуднівського району виявлено тіло чоловіка і необхідна допомога рятувальників.

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Вже на місці події стало відомо, що загиблий знаходиться на відстані близько 5 м від берега. За допомогою гачка, який фахівці ДСНС прикріпили до рятувальної мотузки, вони зачепили чоловіка за верхній одяг і обережно доправили його на берег.

Рятувальників сповістили родичі загиблого, які його і знайшли. Припускають, що він переходив водойму, щоб потрапити на інший бік села, та провалився під кригу.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі містян попросили утриматись від виходу на кригу через тонкий лід річки Тетерів. Також Державна служба з надзвичайних ситуацій України закликала українців не виходити на замерзлі водойми.