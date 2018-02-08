"Гнидо, лежати!": у Києві "Нацкорпус" побив чоловіків, які поширювали листівки про "нацистську окупацію" (фото, відео)

11:16, 08 лютого 2018
Інциденти
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Серед побитих - Олександр Кононович / фото facebook.com/serhiifilimonov

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"Знайомтеся, це Саша Кононович: лідер комсомольців, андимайданівець, сепаратист і просто погана людина. Заборонена "Компартія" створила в Києві організацію "Антифашистський комітет України" і призначила Сашу головою", - пише на своїй сторінці в Facebook ветеран АТО Сергій Філімонов.

За його словами, чоловіки вирішили надрукувати агітацію, на якій закликають боротися з "нацизмом" і зображують на них Вадима Папура, "сепаратиста, який загинув 2 травня в Одесі".

facebook.com/serhiifilimonov

"Пропоную вам ознайомитися з постами цього діяча і подивитися, як реагує молодь з "Національного корпусу" на такі речі", - йдеться у підписі Філімонова до відео.

 

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Теги: #Нацкорпус у Києві#побиття чоловіків