Зелені ріки: у Києві вулицю залило окропом через прорив теплотраси (фото)

На вулиці утворилися величезні калюжі зеленого кольору тому, що у воду ремонтники додали спеціальну харчову фарбу.

На лівому березі Києва зупинилися трамваї, а по вулиці потекли зелені річки.

Як повідомляє dtp.kiev.ua? вранці 8 лютого на вулиці Бориспільській, 3б стався прорив тепломережі.

"По вулиці потекли ріки зеленої води. Прорив був настільки сильним, що асфальт на цьому місці димів. На вулиці утворилися величезні калюжі зеленого кольору. У воду ремонтники додали спеціальну харчову фарбу, щоб зрозуміти, в якому місці аварія і де починати копати. Щоб дізнатися причину аварії і усунути її, співробітники комунальної служби з допомогою трактора розрили асфальт і трамвайну лінію, під якою проходить лінія тепломережі. Через це тимчасово заблоковано рух трамваю №22", - сказано в повідомленні.

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Зараз для усунення неполадки в мережі перекрили воду. Без гарячої води залишилися близько 200 прилеглих будинків і Рембаза. На місці працюють комунальники.

Раніше в Києві на Караваєвих дачах вулицю залило окропом.