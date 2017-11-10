У Києві прорвало теплотрасу - вулицю заливає гарячою водою (відео)

Увечері 10 листопада в районі площі Космонавтів у Солом'янському районі Києва прорвало теплотрасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тамара Мірецька й опублікувала відео.

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"Київ. Солом'янський район, Площа Космонавтів. Знову прорив теплотраси. Зараз. 10.11.2017", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Києві на вул. Еспланадній стався порив труби з гарячою водою. Всю вулицю заполонив пар.