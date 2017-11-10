У Києві прорвало теплотрасу - вулицю заливає гарячою водою (відео)
21:20, 10 листопада 2017Інциденти
1955
У столиці в одному з районів прорвало теплотрасу, повідомляють у соцмережі.
Увечері 10 листопада в районі площі Космонавтів у Солом'янському районі Києва прорвало теплотрасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тамара Мірецька й опублікувала відео.
Читайте такожМасштабний прорив теплотраси в Києві: на Караваєвих дачах вулицю залило окропом (фото, відео)
"Київ. Солом'янський район, Площа Космонавтів. Знову прорив теплотраси. Зараз. 10.11.2017", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Києві на вул. Еспланадній стався порив труби з гарячою водою. Всю вулицю заполонив пар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter