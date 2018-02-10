На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса із маршруткою постраждало троє людей

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «Mercedes Vito» та двоє пасажирок автобуса, мешканки Бродівського району віком 53 та 24 роки.

У п’ятницю, 9 лютого, о 12:10 сталася дорожньо-транспортна пригода на дорозі між селами Бовдури та Білявці у Бродівському районі Львівщини, внаслідок якої постраждало троє людей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області. Водій автомобіля «Mercedes Vito», 37-річний мешканець Рівненської області, зіткнувся з маршрутним автобусом «Mercedes 6090» зі сполученням Броди – Бовдури, яким керував 57-річний житель Радехівського району Львівщини. Читайте такожНа Львівщині перекинувся автобус з футбольною командою Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «Mercedes Vito» та двоє пасажирок автобуса, мешканки Бродівського району віком 53 та 24 роки. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter