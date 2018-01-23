У центрі Львова "на зебрі" збили людину, очевидці розповідають про інкасаторське авто

На вул. Дорошенка у центрі Львова "на зебрі" автомобіль збив людину. Про це повідомили очевидці.

Попередньо, наїзд здійснила інкасаторська машина. У поліції підтвердили факт ДТП, передає ZIK.

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За словами речника ГУ Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, близько 14.00 надійшла інформація, що на вул. Дорошенка скоєно наїзд на людину. На місце події виїхали слідчі.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині поліція оперативно розшукала водія, який смертельно травмував чоловіка та втік з місця аварії.