На Дніпропетровщині на зупинці затримали хулігана з гранатою

Зловмисник чіплявся до громадян та виражався на їх адресу нецензурною лайкою.

У місті Кам’янське Дніпропетровської області 12 лютого вдень на зупинці громадського транспорту правоохоронці затримали хулігана з гранатою.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, поліцейські прибули на місце за повідомленням про те, що на зупинці по вулиці В. Чорновола чоловік порушує громадський порядок.

Згідно з повідомленням, зловмисник чіплявся до громадян та виражався на їх адресу нецензурною лайкою.

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Стосовно порушника склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення (дрібне хуліганство). При поверхневому огляді у чоловіка було вилучено поліетиленовий пакет із гранатою та запалом.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), Вилучені предмети направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.