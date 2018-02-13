На Харківщині вчаділа родина з чотирьох людей, у тому числі двоє дітей

Пожежі не було. За попередніми даними причиною смерті стало отруєння чадним газом.

У Харківській області через отруєння чадним газом загинула родина з чотирьох людей, у тому числі двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, інформація про подію в місті Зміїв надійшла сьогодні, 13 лютого, о 15:20 від чергового поліції.

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За відомостями чергового, у будинку по вулиці Левківська, 26 було виявлено тіла двох дорослих та двох дітей: чоловік 1980 року народження, жінка 1985 року народження і двоє дітей 2009 та 2015 років народження.

Пожежі не було. За попередніми даними причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

На місці події працює мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС України у Харківській області, оперативна група Головного управління Національної поліції та слідча група прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Львові чадним газом отруїлися п’ятеро дітей-спортсменів з Києва.