У Києві затримали торгівця зброєю – вилучено пістолети та гранати (фото)

Киянин замовляв зброю з-за кордону та скуповував її в Україні для подальшого перепродажу.

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у Києві торгівця зброєю та боєприпасами.

Читайте такожУ Дніпропетровській області затримали азербайджанця, розшукуваного ІнтерполомПро це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю з-за кордону та скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема, представникам кримінальних кіл.

Так, оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби продажу чотирьох пістолетів, великої кількості набоїв та двох гранат, одна з яких саморобна.

"Перевіряється інформація щодо можливого використання вибухових пристроїв провокаторами під час масових заходів для дестабілізації ситуації в країні", - мовиться у тексті.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у м. Новомосковськ Дніпропетровської області 9 лютого в гаражному боксі місцевого жителя правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів. Зокрема - кулемет, гранати та три гранатомети.