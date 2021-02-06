На залізниці неподалік станції Воскобійня в Дніпропетровській області у ніч на 6 лютого сталася аварія – 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.
Про це повідомляє прес-служба обласної ДСНС у Facebook.
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Внаслідок інциденту пошкоджені залізничну колію та електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутнє. Чотири вагони з клінкером перекинулися.
Аварія фактично заблокувала рух потягів у двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.
З наслідками сходження вагонів розбираються аварійні бригади Дніпровської регіональної філії «Придніпровської залізниці».
Роботи з розчищення аварійної ділянки тривають.
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