Аварія фактично заблокувала рух потягів у двох напрямках.

На залізниці неподалік станції Воскобійня в Дніпропетровській області у ніч на 6 лютого сталася аварія – 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.

Про це повідомляє прес-служба обласної ДСНС у Facebook.

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Внаслідок інциденту пошкоджені залізничну колію та електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутнє. Чотири вагони з клінкером перекинулися.

Аварія фактично заблокувала рух потягів у двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.

З наслідками сходження вагонів розбираються аварійні бригади Дніпровської регіональної філії «Придніпровської залізниці».

Роботи з розчищення аварійної ділянки тривають.

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Автор: УНІАН