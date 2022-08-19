ФСБ вдалося завербувати для цього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату ВРУ.

Служба безпеки України викрила спробу агента російської ФСБ встановити "жучки" в кулуарах Верховної Ради.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, контррозвідка СБУ викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.

До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах", - йдеться у повідомленні.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, кілька днів тому контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку "керівної посади" у разі окупації міста.

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