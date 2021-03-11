В аварії у Харківській області між селами Смирнівка та Герсеванове Лозівської міської територіальної громади загинули двоє людей, ще двоє отримали травми.
За інформацією Відділу комунікації поліції Харківської області, про ДТП повідомили близько 02:10 ночі. Внаслідок аварії загинули 24-річний водій із смт Панютине та 18-річна пасажирка.
«Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля Opel перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу», — зазначили в поліції.
Загибла дівчина навчалася на першому курсі Харківського національного університету внутрішніх справ.
Читайте такожПід Києвом п'яний капітан на іномарці в'їхав у МіГ-29 - ЗМІ«Внаслідок смертельної автодорожньої пригоди трагічно загинула курсантка 1 курсу факультету № 1 Анастасія Ільченко, яка під час ДТП перебувала поряд із водієм і отримала тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Пішла з життя молода дівчина, яка добре навчалася, займалася спортом і мріяла служити в Національній поліції України», — повідомили у прес-службі університету.
Ще двох людей — 19-річну дівчину та 23-річного хлопця, які були на задньому пасажирському сидінні, — госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 283 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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