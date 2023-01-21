Екіпаж вертольота, що розбився під Києвом, служив в Ніжинському авіазагоні і складався з досвідчених авіаторів.

Вертольотом ДСНС, який розбився у Броварах вранці 18 січня, керував досвідчений екіпаж у складі бортмеханіка Івана Касьянова, командира повітряного судна Олександра Василенка і пілота Костянтина Коваленка. Про те, яким був життєвий шлях льотчиків, розповіло "Суспільне".

Льотчики служили в Ніжинському авіазагоні Держслужби з надзвичайних ситуацій, який базується на аеродромі міста Ніжин.

У авіазагоні запевняють, що всі троє були справжніми професіоналами. Однак коментувати можливі причини аварії там відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

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"Що стосується цього екіпажу - це досвідчені пілоти, працівники ДСНС. Більш того, вони вже давно освоїли цей вертоліт, який за нашими даними працює в Україні вже з 2020 року", – розповів мер Ніжина Олександр Кодола.

Олександр Василенко - командир повітряного судна

Навчався в Харківському університеті Повітряних сил. Має досвід польотів на вертольотах Мі-8, Мі-9, Мі-24. У середині "нульових" років служив у складі українського вертолітного загону миротворчої місії ООН у Ліберії та Сьєрра-Леоне.

У Ніжинський авіазагін Василенко був зарахований в 2011 році на посаду інструктора авіаційної ескадрильї спецпризначення на вертольотах. Після вторгнення Росії на Донбас брав участь в АТО.

Костянтин Коваленко - пілот

Служив в авіаційній частині на території Львівської області, брав участь в АТО.

У Ніжинський авіаційний загін Костянтин Коваленко був зарахований у 2021 році - пілотом авіаційної ескадрильї спецпризначення на вертольотах.

Іван Касьянов - бортовий механік

Після строкової служби в армії вступив до Національного авіаційного університету в Києві. З 2017 року влаштувався в ДСНС і в 2020-му став бортовим механіком.

За словами шкільних вчителів Івана, він міг продовжити кар'єру в столиці, але вважав за краще повернутися в Ніжин і вступити на службу в базований тут авіаційний загін.

Авіакатастрофа в Броварах

Вранці 18 січня в Броварах розбився вертоліт ДСНС. Незабаром стало відомо, що на борту перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і ще кілька людей.

В результаті аварії загинули 14 людей - пілоти і пасажири вертольота, а також кілька людей на землі. На даний момент причина катастрофи не встановлена.

21 січня відбулися церемонії прощання із загиблими керівниками Міністерства, а також з матір'ю і дочкою, які перебували в садку, куди впав вертоліт.

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