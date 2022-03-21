Наслідки надзвичайної ситуації вже повність ліквідовані власними силами ПАТ "Сумихімпром" та силами ДСНС.

Аварія, що сталася на заводі "Сумихімпром", вже ліквідована, і загрози населенню немає.

Прес-служба ПАТ "Сумихімпром" повідомляє, що 21 березня 2022 року о 02.58 на державному підприємстві "Сумихімпром" відбулась надзвичайна ситуація.

В результаті обстрілу заводу був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив.

В результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повність ліквідовані власними силами та силами ДСНС – трубопровід загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи по осадженню аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагоженність під час ліквідації наслідків аварії – всі дії відбувались чітко з Планом ліквідації аварійних ситуацій. На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому вже надана оперативна медична допомога.

Працівниками ПАТ "Сумихімпром" розпочаті регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підприємство було екстрено зупинено в перший день війни – 24 лютого 2022 року.