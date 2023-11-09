Зловмиснику, який кинув гранату, загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці розповіли подробиці про інцидент в Одеській області, під час якого "автостопник" у військовій формі підірвав автівку з людьми.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася 9 листопада у Білгород-Дністровському районі Одеської області, поблизу населеного пункту Сергіївка. Поліцейські нагадали, що чоловік, який був у військовій формі, попросив, щоб його підвезли додому, на що погодився водій вантажного мікроавтобуса – житель міста Татарбунари. В автівці також був 17-річний пасажир – теж житель Татарбунар.

"Попередньо встановлено, що правопорушник, якого підвозили додому двоє жителів міста Татарбунари, запропонував їм купити у нього брухт. Під час розмови попутник почав вимагати показати йому гроші, нібито щоб переконатися у тому, що покупці його не обдурять. В цей час він дістав гранату, вирвав з неї чеку і кинув під авто", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху отримав поранення отримав 17-річний пасажир. Його доставили до реанімаційного відділення Саратської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді непроникне осколкового мінно-вибухового поранення попереку.

Особу зловмисника, який з місця події втік, поліцейські оперативно встановили та розшукали за місцем проживання. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Дії зловмисника кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу: замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів (за ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115) та незаконне поводження з вибуховим предметом (ч. 1 ст. 263). Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язненням, з конфіскацією майна.

У соцмережах опубліковано фото затриманого. Повідомляється, що це – 30-річний житель села Кулевча, та нібито він раніше служив та був судимий.

Інцидент з автосопником у військовій формі

Сьогодні на Одещині поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату в автомобілі. Йшлося, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі - автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші. Зловмисник дістав гранату та висмикнув чеку, після чого стався вибух. В результаті, поранення отримав пасажир водія, а зловмисник з місця події втік.

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