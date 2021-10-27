Поліцейські підтвердили, що водієві - винуватцю було тільки 16 років.

Водій, який 26 жовтня спровокував смертельну ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської в Харкові, не тільки виїхав на перехрестя на червоне світло світлофора, а й вичавлював зі своєї машини більше 100 кілометрів на годину.

Про це заявив заступник начальника обласного ГУ поліції Сергій Чиж, повідомляє "Суспільне".

"На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими — більше ніж 100 км/год", — сказав Чиж.

Читайте такожСмертельну ДТП у Харкові влаштував підліток-ЗМІ (відео)У поліції підтвердили вік водія Infiniti - 16 років. У його машині також знаходилися неповнолітня - двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина. Їх госпіталізували з важкими травмами. Зараз вони в реанімації.

Загиблому водієві Chevrolet було 58 років. Водій Infiniti був затриманий - йому загрожує до 8 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвів до загибелі людини (ч.2 ст. 286 ККУ).

Наразі розслідування трагедії триває.

Як вже повідомляв УНІАН, за кермом Infiniti міг перебувати 16-річний Микола Харківський, а машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв в поле зору поліції - в 2019 році (коли йому було 14 років) під час конфлікту в супермаркеті він вистрілив в жінку з пневматичного пістолета і направив пістолет у бік її сина.

Автор: Станіслав Кожемякін