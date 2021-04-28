Хлопчика госпіталізували з травмами.

У Павлограді Дніпропетровської області три Школярки побили другокласника. З отриманими травмами хлопчика госпіталізували в лікарню.

Читайте такожПід Запоріжжям десятикласник жорстоко побив ногами однолітка (відео)Про інцидент в Facebook розповіла мама постраждалого Тетяна Стеценко.

За словами жінки, між школярами зав'язався конфлікт у туалеті. Дівчатка ногами по черзі вдарили її сина в пах. Після цього хлопчик відчув біль, але посоромився назвати вчительці місце, де болить, тому вказав на болі в животі.

«До медсестри сина не водили, забирав зі школи тато. Учитель нічого йому не розповів. Увечері, коли пішли купатися і готуватися до сну, я побачила, що у нас проблема. Викликали швидку допомогу. Фельдшер, оглянувши дитину, сказав швидко їхати в травмпункт, вказавши попередній діагноз - розрив печеристого тіла», - зазначила мама хлопчика.

Зараз школяр перебуває в обласній дитячій лікарні в Дніпрі. Там підтвердили діагноз.

За словами мами хлопчика, в школі з приводу інциденту провели нараду за участю вчителів, дітей та батьків. В ході нього всю відповідальність нібито переклали на одну з дівчаток з неповної та неблагополучної сім'ї, Мало того, як зазначила жінка, адміністрація школи припустила, що дитину вдома побили батьки.

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Автор: Катерина Шварц