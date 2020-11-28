У Дніпрі біля кафе сталася сутичка, в охоронця стріляли з вогнепальної зброї, троє відвідувачів отримали ножові поранення.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, конфліктна ситуація між групою чоловіків та охороною на вул. Короленка виникла сьогодні близько 5-ї ранку.
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Як з’ясували поліцейські, вказаний заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще троє відвідувачів кафе отримали ножові поранення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, у кафе проводиться обшук. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї.
Поліція з’ясовує всі обставини події та осіб, причетних до хуліганських дій.
Також встановлено, що з початку листопада під час проведення профілактичних заходів поліцейські зафіксували 8 фактів порушень карантинних норм з боку адміністрації вказаного закладу. За фактами виявлених правопорушень складено 5 адміністративних протоколів.
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