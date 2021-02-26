Інцидент стався біля магазину з секонд-хендом.

У Камінському Дніпропетровської області натовп ледь не затоптав літню жінку на вході до магазину.

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Інцидент, як свідчать кадри викладеного відео, стався на порозі крамниці з уживаним одягом і жовтогарячими вивісками про 70% знижки.

Якийсь час люди нервово чекали на відкриття магазину, та як тільки вхідні двері відкрили, громадяни, щосили штовхаючи один одного, кинулися всередину.

Утворилася тиснява, і пенсіонерка впала під ноги іншим покупцям. Врешті небайдужі допомогли жінці встати.

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Автор: УНІАН