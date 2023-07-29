Мати дитини, яка не зуміла її захистити, позбавили батьківських прав.

УНІАН стали відомо подробиці про долю дитини, з якої жорстоко знущався співмешканець її матері. Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, наразі хлопчик у безпеці. Дізнавшись про муки малюка, опікунство над ним оформив дядько – рідний брат батька дитини. У цій же родині зараз виховується старша сестра потерпілого, якій на момент знущань над братом було 7 років. Жахливі події, які відбувалися три роки тому, сталися на очах дівчинки.

У прокуратурі пояснили, що діти – від різних чоловіків, батько хлопчика помер у 2018 році.

"Наразі діток забрав у свою сім'ю брат батька хлопчика - офіційно взяв під опіку. З дітьми зараз все гаразд, вони – у нормальних умовах, про них піклуються належним чином. Мати, яка не змогла захистити сина, позбавлена батьківських прав", - запевнили у прес-службі.

Відео дня

Нагадаємо, 40-річний вітчим отримав тюремний термін за те, що жорстоко катував пасинка. Історія мала місце влітку 2020 року, коли мати дітей забрала їх у бабусі (по лінії батька), у якої вони по суті мешкали.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, молода жінка сказала свекрусі, що бере сина та дочку всього на пару днів, а повернула за кілька тижнів. Обидва неповнолітні перебували у стресовому стані: дівчинка була страшенно налякана, її брат – ледве тримався на ногах, частина волосся на голові була відсутня. Коли діти зайшли до квартири, бабуся хотіла їх нагодувати, але онук одразу почав рвати, пішов у туалет і знепритомнів. Тоді його сестра розповіла: схоже було з ним "вдома у мами".

"Бабуся зняла одяг з хлопчика і жахнулася. Його тіло було в страшних синцях, великі синці покривали, в тому числі, область паху. Жінка одразу викликала швидку допомогу та поліцію", - розповів правоохоронець.

За його словами, фігурант та його захист намагалися переконати суд у тому, що це був лише "разовий виховний процес". Однак, згідно з висновками медиків, побої відбувалися протягом тривалого часу, про що свідчить характер синців – від "піджилих" до свіжих. Слідство встановило: хлопчика катували протягом кількох тижнів, кожні два-три дні.

"Судячи з усього, дорослий чоловік отримував задоволення, бачачи муки та приниження малюка. Навмисне, усвідомлюючи фізичну зверхність, хотів ударити болючіше, піднімав над своєю головою і жбурляв об підлогу та стіни. Примушував годинами стояти в кутку і залишав там цілу ніч. В результаті хлопчик засинав на підлозі. Злорадів, бачачи, як плаче мученик", - упевнений співрозмовник УНІАН.

Варто зазначити, що екс-вітчим був неодноразово засуджений. Вперше, будучи 16-річним, – за "протидію законної господарської діяльності". Вже за п'ять років його судили за двома статтями – за шахрайство та хуліганство. Ще через п'ять років – за навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Ці три судимості були умовними (з відстрочкою виконання покарання) і лише четверта, яку він отримав у 2011 році, була реальною: 5,5 років – за шахрайство. Усі чотири вироки винесено одним і тим самим органом – Краснолуцьким судом Луганської області. Наразі рецидивіст засуджений за ст. 127 ККУ – катування.

Знущання вітчимом над дитиною в Одесі - деталі

28 липня стало відомо про те, що в Одесі до 7 років і 6 місяців в'язниці засуджений раніше неодноразово засуджений чоловік, який катував свого 5-річного пасинка.

За даними слідства, з середини липня до початку серпня 2020 року, житель Одеси катував 5-річного сина співмешканки - залякував і жорстоко бив. Зокрема, уродженець Луганської області, нібито "виховуючи" хлопчика, бив його шкіряним ременем з металевою пряжкою, змушував стояти в кутку безперервно протягом чотирьох годин і залишав там на ніч.

Також зловмисник бив малюка ногами і, будучи роздратованим, підняв його і кинув на підлогу, внаслідок чого той знепритомнів і у нього почалися судоми. Щоб привести дитину до тями, вітчим відніс її до ванної кімнати, де поливав холодною водою. В результаті дитина отримала струс головного мозку та численні гематоми.