Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП Олексія Масленнікова. Він публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України.
Як повідомив прес-центр СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.
Крім того, зазначається, що у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ, під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.
"Також в ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - йдеться у повідомленні.
В спецслужбі зазначили, що оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
Справи проти представників УПЦ МП - останні новини
Священники колишньої УПЦ МП систематично потрапляють в поле зору правоохоронців за підтримку країни-агресора.
Так, у червні на в’їзді до столиці прикордонники вчергове зупинили священника колишньої УПЦ МП, у мобільному телефоні якого виявили проросійський контент і підписки на Facebook-сторінки Путіна та Януковича.
На Черкащині СБУ викрила клірика УПЦ МП, який виправдовував російську збройну агресію. Так, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.