Зловмисник переховується від правосуддя на території Росії.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП Олексія Масленнікова. Він публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.

Крім того, зазначається, що у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ, під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

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"Також в ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначили, що оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Справи проти представників УПЦ МП - останні новини

Священники колишньої УПЦ МП систематично потрапляють в поле зору правоохоронців за підтримку країни-агресора.

Так, у червні на в’їзді до столиці прикордонники вчергове зупинили священника колишньої УПЦ МП, у мобільному телефоні якого виявили проросійський контент і підписки на Facebook-сторінки Путіна та Януковича.

На Черкащині СБУ викрила клірика УПЦ МП, який виправдовував російську збройну агресію. Так, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля.

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