Подія сталася вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.

Боксера Петра Очеретяного, який наніс смертельну травму співробітнику Управління державної охорони Василю Хмелюку, засуджено до семи років тюрми.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

Подія сталася вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.

Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

В ході конфлікту, чоловік наніс удар одному з пасажирів в голову, чим заподіяв йому внутрішньочерепну травму. Від них потерпілий помер на місці.

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Зловмисник, яким виявися професійний боксер Очеретяний, з місця події зник. Пізніше було встановлено, що потерпілий був співробітником УДО. У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.

18 серпня Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до позбавлення волі терміном на 7 років.

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Автор: Денис Прядко