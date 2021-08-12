Жителя Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над двома 9-річними хлопчиками.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Прокурорами в суді доведено, що в лютому 2020 року раніше судимий за скоєння злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив у своє житло двох 9-річних хлопчиків і, погрожуючи фізичною розправою, протягом години по черзі здійснював щодо них насильницькі дії сексуального характеру", - йдеться в повідомленні.
Вироком Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя чоловіка визнано винним у сексуальному насильстві щодо малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України), та засуджено до 15 років позбавлення волі.