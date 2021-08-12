Рецидивіст запросив двох хлопчиків до себе додому і, погрожуючи фізичною розправою, здійснював щодо них насильницькі дії сексуального характеру.

Жителя Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над двома 9-річними хлопчиками.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурорами в суді доведено, що в лютому 2020 року раніше судимий за скоєння злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив у своє житло двох 9-річних хлопчиків і, погрожуючи фізичною розправою, протягом години по черзі здійснював щодо них насильницькі дії сексуального характеру", - йдеться в повідомленні.

Вироком Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя чоловіка визнано винним у сексуальному насильстві щодо малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України), та засуджено до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Макринська