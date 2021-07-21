Фахівці відзначають провальний стан справ з охороною в слідчому ізоляторі Одеси.

З'явилося відео втечі зі слідчого ізолятора Одеси 40-річного Сергія Кутафіна, яка сталася у вівторок, 20 липня.

Запис з камер відеоспостереження опинився в розпорядженні Obozrevatel.

На записі видно, що злочинець довго долав загородження. При цьому на нього не зреагував службовий собака, а на периметр не висунулася група затримання. На думку джерела видання, це свідчить про проблеми з технічними засобами охорони в СІЗО.

"Вони повинні були відразу дати попереджувальний постріл в повітря, після чого прицільно стріляти на поразку. Ми ж бачимо по запису, що ні попереджувального пострілу, ні прицільної стрільби не було. Дівчина-охоронниця стріляє, але навмання. З цих відео можна зробити висновок про провальний стан справ з охороною в цьому підрозділі", - зазначає джерело.

Також співрозмовник стверджує, що втеча сталася на немодернізованій ділянці периметра, де інженерно-технічні засоби охорони старі і вичерпали свій ресурс.

"При новому керівництві Мін'юсту та Департаменту виконання покарань програму з модернізації інженерно-технічних засобів охорони згорнули. Прямий наслідок цього - результат у вигляді такої втечі", - заявило джерело.

Втеча з СІЗО в Одесі: що відомо

20 липня з одеського слідчого ізолятора втік ув'язнений - 41-річний Сергій Кутафін.

Його засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Того ж дня правоохоронці затримали ув'язненого Сергія Кутафіна.

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Автор: Денис Прядко